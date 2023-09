Il partito di Schlein in fuga dalla realtà | Pd ibrido politico

Leggi su iltempo

(Di martedì 19 settembre 2023) Per molti osservatori la figuraccia dellaa Otto e mezzo (una trasmissione «amica», con Lilli Gruber che dietro a un sorrisino tanto perfido quanto garbato le ha detto: «ma chi la capisce se parla così?») potrebbe diventare il suo (pessimo) canto del cigno, nel senso che lo sconcerto provocato nelda questa performance alla meno avrebbe già messo in moto il casting per trovare un successore, ancora prima delle elezioni europee. Ipotesi ovviamente dell'ir: che Elly fosse questa, cioè un mix tra eterea leggerezza politica e ruvido approccio ai temi identificativi della sua fazione armocromatica era noto anche ai generali che, vedovi delle divise di governo, avevano deciso di puntare sull'effetto-novità per restare a galla, e ora che le hanno consegnato in mano il Pd sarà difficile strapparglielo, visto che lei ha ...