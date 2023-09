Il Paradiso delle Signore 8 | anticipazioni 20 settembre | la contessa sarà delusa | Alfredo diventa un modello

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 19 settembre 2023) Gli appuntamenti con Il8 continuano senza sosta, la soap va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa, regalando ai suoi fedelissimi telespettatori grandi emozioni. La puntata che andrà in onda in prima visione assoluta mercoledì 202023 si preannuncia già da questo momento ricca di colpi di scena. Gli occhi saranno puntati su alcuni dei personaggi principali, come Salvatore che cercherà in ogni modo di conquistare Elvira: ci riuscirà? Staremo a vedere. La ragazza da qualche tempo ha cambiato vita, rivoluzionando del tutto la sua alimentazione, e ritrovando grande fiducia in sé stessa. Il8, un periodo difficile per Adelaide Adelaidegiù di morale nel ...