Il Paradiso delle Signore 8 | anticipazioni 19 09 L’indagine di Umberto

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 19 settembre 2023) Care amiche, siamo pronte a svelarvi ledella puntata de “Il8” in onda su Rai1 il 19 settembre 2023 alle ore 16.00. Questa stagione ci ha già regalato momenti emozionanti e sorprese mozzafiato, e la trama continua a tenerci incollate allo schermo. Scopriamo insieme cosa ci riserva la prossima puntata. Il8, puntata 19/09: una scelta difficile per AgataIndaga su Adelaide. La puntata ci porta a esplorare i misteri che circondano Adelaide di Sant’Erasmo, la contessa che ha catturato l’attenzione di tutti. Dopo la scoperta della sua figlia segreta, Odile, Adelaide è sconvolta dall’inaspettata notizia che la giovane non raggiungerà Milano come previsto. Questa delusione ...