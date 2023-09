(Di martedì 19 settembre 2023) Un’idea che emerge da un viaggio nei ricordi diTH: “Venti anni fa, al termine delle riprese di Elisa di Rivombrosa, ho incontrato una persona speciale:M. Approfondendo la nostra conoscenza è diventato sempre più forte il mio desiderio di raccontare la sua storia. Con Ralph Palca abbiamo realizzato undi quaranta minuti che si intitola ‘Uncon’, dove la mia amica parla del suo rapporto tra fede e dolore. Grazie alla semplicità delle sue parole che arrivano direttamente all’anima, è diventato un viaggio dentro noi stessi. ? Siamo felici che questo– uscito in dvd insieme al secondo libro di, edito da San Paolo – verrà trasmesso in televisione sul canale TV2000, il 20 settembre alle ...

Curiosità: Michael Francis Moore (Flint, 23 aprile 1954) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e autore televisivo statunitense, vincitore dell'Oscar al miglior documentario con Bowling a Columbine (2002) e della Palma d'oro al Festival di Cannes con Fahrenheit 9/11 (2004).

...che ospiterà in questa occasione la quarta edizione del DucatoPrize , dopo due anni dia ...il finissage del progetto di residenza dell'artista Raghad Saqfalhait con la proiezione del...... mentre si accinge a girare il suod'esordio, " Ignoti alla citta , " Cecilia Mangini incontra Pier Paolo Pasolini e lo fotografa in giro per il quartiere di Monteverdee la ...

Il nuovo documentario di Cinzia TH Torrini: “Un incontro con Chiara” Luce

I Rolling Stones pubblicheranno un documentario dedicato al nuovo album "Hackney Diamonds". Guarda il video Virgin Radio

Inoltratevi a fondo nel nuovo aggiornamento di Cyberpunk 2077 che introduce una nuova stazione radio con le musiche della community.Giovedì 21 settembre alle ore 21 presso il Palazzo della Cultura ci sarà la proiezione del documentario Parola ai Giovani. L’evento vedrà la partecipazione dell’autore, il musicista Giovanni Caccamo, ...