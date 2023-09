Curiosità: Michael Francis Moore (Flint, 23 aprile 1954) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e autore televisivo statunitense, vincitore dell'Oscar al miglior documentario con Bowling a Columbine (2002) e della Palma d'oro al Festival di Cannes con Fahrenheit 9/11 (2004).

Un'idea che emerge da un viaggio nei ricordi di Cinzia TH Torrini: 'Venti anni fa, al termine delle riprese di ...Francesca Fialdini cambierà diil suo look La sua risposta è spiazzante Dopo la ... a ruota libera , come altri progetti in Rai ha il'La memoria delle emozioni' che andrà in onda il ...

Il nuovo documentario di Cinzia TH Torrini: "Un incontro con Chiara" 19 Settembre 2023 Luce

I Rolling Stones pubblicheranno un documentario dedicato al nuovo album "Hackney Diamonds". Guarda il video Virgin Radio

È uscito "EXZESS Berlin", il documentario sulla "capitale dei club" che attira visitatori internazionali per la sua scena unica.Inoltratevi a fondo nel nuovo aggiornamento di Cyberpunk 2077 che introduce una nuova stazione radio con le musiche della community.