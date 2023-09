Il nuovo chip Amlogic potrebbe portare Android TV a una bella svolta

Curiosità: L'iPhone 11 è uno smartphone progettato e prodotto dalla Apple. È stato annunciato il 10 settembre 2019 allo Steve Jobs Theater dal CEO di Apple Tim Cook, insieme agli iPhone 11 Pro e Pro Max. Il pre-ordine ha avuto inizio il 19 settembre 2019 ed è stato messo in commercio a partire dal 20 ottobre 2019. Le differenze principali con l’iPhone XR sono il nuovo chip Apple A13 Bionic, e il sistema delle doppie fotocamere da 12 MP ultra-wide.

A rendere il tutto ancora più preciso è ilS9 , che promette migliorie in termini di reattività, prestazioni ed efficienza. Inoltre, l'Apple Watch Ultra 2 rappresenta un investimento ......chipset punta a offrire un boost prestazionale rispetto ai modelli precedenti pur contenendo i costi di produzione a valori inferiori rispetto aitop di gamma della serie Snapdragon 8. Il...

Google TV potrà contare su un nuovo chip più efficiente e performante Androidworld

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ufficiale: è il chip per la fascia medio-bassa Libero Tecnologia

In questo articolo vi forniremo una lista con tutti gli store in cui è disponibile il preorder dell'Apple Watch Ultra 2.Secondo le primissime indiscrezioni arrivate in merito ai successori degli ormai prossimi Google Pixel 8, il gaming non sarà performante.