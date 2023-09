Il Napoli è rimasto 4 ore a Capodichino Ugolini Sky | «È stato un po’ un viaggio della speranza»

(Di martedì 19 settembre 2023)stancante per il Calcioche è atterrato in Portogallo solo alle 21 ore italiane. Un pomeriggio particolarmente stancante. La squadra è rimasta quattro ore in attesa del chartercompagna AlbaStar che ha avuto un contrattempo. È il motivo per cui la conferenza stampa è stata ovviamente rinviata di volta in volta e poi Garcia e Mario Rui sono riusciti a parlare con i giornalisti attorno alle 22.10.: «Èun po’ un, laanche di vedere un buon. È una partita importante, un risultato positivo consentirebbe di preparare al meglio la delicatissima trasferta di Bologna. «Se Rrahmani sta bene ci sono buone possibilità di vedere Natan. Mario Rui preferito a ...

Curiosità: Napoli ( AFI : /'napoli/ ; in napoletano Napule, pronuncia ['npul]) è un comune italiano di 910 294 abitanti, terzo in Italia per popolazione, capoluogo della Regione Campania, dell'omonima città metropolitana e centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa.

Lo scorso 17 luglio un autobus Flixbus ècoinvolto in un incidente in Repubblica Ceca . Uno ...Flixbus con 38 persone a bordo è finito in una scarpata dell'autostrada A16 Canosa -, nel ...... con l'unica eccezione di Luka Modric, al contrariofedele alla linea, anzi alle stelle, ... Domani, mercoledì, scenderanno in campo ile l'Inter, entrambe alle 21, il primo sul campo del ...

Il Napoli è rimasto 4 ore a Capodichino. Ugolini (Sky): «È stato un ... IlNapolista

Di Canio: «Il Napoli i soldi li aveva, doveva investire. Chi si ferma, è ... IlNapolista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Daniel Martinez, ESPN Italia: " I tifosi devono stare calmi, manca ancora tanto e non si può già giudicare questo Napoli. La s ...ma è un messaggio sbagliato" "Ho sentito questo procuratore di un giocatore importante del Napoli, che mi ha detto che il suo calciatore ha detto che tra Spalletti e Garcia c'è un abisso. Io non sono ...