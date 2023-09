Il Museo Bagatti Valsecchi si cimenta per la prima volta in una avvincente produzione teatrale Le lacrime amare di Petra von Kant

Curiosità: Il Museo Bagatti Valsecchi è una dimora storica ubicata nel quartiere Montenapoleone, nel centro di Milano. "Palazzo Bagatti Valsecchi", che ospita il museo, fu acquistato dalla Regione Lombardia nel 1975 ed è fra le più importanti e meglio conservate case museo d'Europa. Da ottobre 2008 è parte del circuito "Case Museo di Milano".

AlValsecchi è previsto poi un appuntamento in terrazza con la degustazione di Altemasi Trentodoc. Inoltre, venerdì 6 ottobre si terrà il consueto wine tasting "Solo per veri ...Protagoniste le attrici Angelica Giusto ed Eliana Miglio per la regia di Camilla Brison IlValsecchi si cimenta per la prima volta in una avvincente produzione teatrale: Le lacrime ...

Dal 2 all’8 ottobre 2023 in programma esperienze sensoriali d’eccezione, menu gourmet nei ristoranti più prestigiosi, eventi esclusivi nelle boutique e un’asta all’insegna della solidarietà ...A precedere la proiezione di Assassinio a Venezia in anteprima c’è stato uno speciale cocktail party presso il Museo Bagatti Valsecchi di Milano. Tra gli ospiti della serata: Antonio Rossi, Federica ...