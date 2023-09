Il mondo sembra poco interessato a noi giovani | ma è da qui che parte il cambiamento sociale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) di Nahima Zipp In questi giorni vediamo foto e notizie che riportano le strade di New York con milioni e milioni di manifestati per chiedere una sola cosa: un altroè possibile e noine siamo la forza trainante. Siamo un’importante forza per lo sviluppo sostenibile e attori chiave per il, l’innovazione tecnologica e la crescita economica. Le generazioni dihanno fatto la storia, basti pensare per esempio per le manifestazioni studentesche del 1968. Mentre le piazze, le strade e le arene pubbliche erano pronte, allora, ad ascoltare le voci dei più, oggi troppo spesso siamo relegati ai margini, siamo dipinti come una generazione superficiale e disinteressata rispetto alche ci circonda. Ma il problema è l’inverso: è ...