Il misterioso tesoro di Sorano

Leggi su moltouomo

(Di martedì 19 settembre 2023) Raggiungiamo il Sindaco, il dott. Pierandrea Vanni, per conoscere meglio, luogo suggestivo e meta turistica per eccellenza e per svelare il segreto delè un’antica città nata nell’età etrusca nel cuore della Maremma Toscana. Aggrappata ad una rupe e scavata nel tufo,è un comune con uno dei più vasti territori del grossetano, ricco di paesaggi rupestri e di suggestive vie come quella delle cave, di amabili prodotti locali come lo stracchino, e altre produzioni casearie, di siti archeologici, di tombe etrusche, di castelli. Pierandrea Vanni, giornalista, una intera carriera professionale vissuta nella sede centrale de “La Nazione” a Firenze, è anche responsabile delle politiche culturali di Anci, l’Associazione dei comuni, e presidente del Mcl toscano, è ...