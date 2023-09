Il Milan parte in salita | solo un pari con il Newcastle | occasione sprecata da Leao

Leggi su napolipiu

(Di martedì 19 settembre 2023) Un pareggio deludente per ildi Stefano Pioli al debutto stagionale in Champions League contro il. Nella serata di debutto stagionale in Champions League, ilnon è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il. Nonostante un primo tempo di dominio assoluto dei rossoneri di Pioli, con pochissimi rischi corsi in difesa, l’incapacità di capitalizzare le opportunità create ha portato alla mancata vittoria. Nel secondo tempo, nonostante alcuni tentativi di sfondare la solida difesa avversaria, ilè stato costretto a lasciare il campo senza la tanto sperata vittoria. La prestazione di Tonali e dei suoi compagni nel difendere la porta è stata notevole, ottenendo un punto che può risultare prezioso in un gruppo altamente competitivo. Tuttavia, il momento più significativo ...