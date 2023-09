Il miglior iPhone che puoi comprare oggi partendo dal 15 | in base a quello che ti serve

Leggi su gqitalia

(Di martedì 19 settembre 2023) Dopo l'uscita di15 è semplice decidere qual è ildain questo momento. Complice il nuovo look, il connettore USB-C e le tante novità su fotocamere e funzionalità di iOS 17, l'ultima lineup di smartphone Apple è la prima scelta per chi ama l'ecosistema messo su dall'azienda di Cupertino. Però, da quando Apple ha deciso di lanciare ben quattro smartphone all’anno, è diventato più complicato sceglierepiù adatto alle proprie esigenze. Ecco perché abbiamo deciso di realizzare questa guida, cercando di individuare le soluzioni più convenienti per tutti: ad esempio, per chi cerca un display piccolo (o più grande), per chi vuole spendere meno o per chi vuole soltanto il massimo. Cercando tra iusciti negli ultimi 2 anni, ...