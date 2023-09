Il medico no vax sospeso alla trasmissione di Foa | «Il vaccino causa molti danni Volontà di fare del male» La Rai si dissocia – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 19 settembre 2023) «Il. Sono anche (registrati, ndr) in letteratura e sono all’ordine del giorno. Non serve a nulla. È un disastro ed è unaevidente didel», ha dichiarato Massimo Citro della Riva, psicoterapeuta no vax, a “Giù la maschera”, programma di Marcello Foa su Rai Radio 1. Parole che il giornalista ed ex presidente della Rai ha provato ad attenuarefine: «Lei attribuisce delle intenzioni… forse andiamo un po’…», per poi passare a trattare di Long Covid. E nonostante durante l’intervento dica «Certo», come se approvasse quanto sostenuto dal. Non potevano mancare le polemiche e le reazioni di fronte a un chiaro episodio di negazionismo sull’emittente nazionale. ...