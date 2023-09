Il ko è decisivo | salta la prima panchina in Serie A

(Di martedì 19 settembre 2023) Pessima sconfitta in campionato: adesso l’allenatore rischia sul serio, lasta perre La quarta giornata diA ha visto importanti novità in chiave classifica. Grazie alla netta… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Curiosità: Salta è una città situata nel nord-ovest dell'Argentina ai piedi della cordigliera delle Ande, capitale dell'omonima provincia. Famosa per la tipica architettura in stile coloniale spagnolo e circondata da magnifici paesaggi, è una delle più belle città argentine.

... Maugeri si invola sulla fascia ed entrato in areasecco Zattoni , che in netto ritardo lo ... D'Angelo 5.5 Anche per lui un errore, anche se più sfortunato, sul gol che sblocca la partita:...... la cosa cheall'occhio è che ormai ai giocatori più forti questa manifestazione interessa ...Shapovalov e compagni che lo scorso anno hanno battuto gli azzurri in semifinale al doppio. ...

Seconda categoria. Salta il fattore campo: 7 golpe in altrettante gare ... Quotidiano Sportivo

Le novità Nardi a Palazzo Siena, Bruni dirigente turismo e commercio LA NAZIONE

La quarta giornata di serie A ha regalato informazioni. Se in vetta la strada sembra essere delineata dietro ci sono squadre in difficoltà ...In Terza buona la prima per il Felina che cala il poker. Sudatissimo blitz del Collagna. Pronto riscatto del Vetto.