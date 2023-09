Il governo si rimangia il tetto ai prezzi e tutte le misure contro il caro voli

(Di martedì 19 settembre 2023) Sulilsipraticamente tutto. Dando implicitamente ragione alle compagnie aeree, a partire da Ryanair ed Easy Jet, che avevano aspramente criticato la misura introdotta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L’esecutivo ha praticamente riscritto completamente la normailin un emendamento al dl Asset: viene eliminato ilaie si affidano maggiori poteri all’Antitrust per provare a fronteggiare eventuali rincari eccessivi attraverso le verifiche suidelle compagnie aeree. Ilsiil decretoile il...

Curiosità: Il governo Letta è stato il sessantaduesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della XVII legislatura.

Conferma 20 anni di deposizioni incongruenti e cade dal pero: "Mettere io in crisi il".... Meloni avvisa il: correre di più Il Fatto: Nordio: 'Processi più veloci' / Ma tre sue leggi li rallentano Libero: Salvini riaccende il nucleare La Verità: Amato siUstica: 'Non so ...

Sulla benzina per il governo non ci sono più scuse: superati i 2 euro ... LA NOTIZIA

Caro carburanti, salta il Bonus benzina “Non ci sono soldi” e il Governo non taglia le accise Quotidiano di Sicilia

Il ministro Urso e il governo fanno retromarcia sul caro voli e sul tetto dei prezzi, dando di fatto ragione alle compagnie aeree.Il prezzo della benzina self ha superato i 2 euro al litro. Il governo non ha più scuse: o taglia le accise o si rimangia le promesse. Il tempo delle scuse è finito. Ora il governo, sul prezzo della ...