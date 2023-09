Il Ft attacca la Meloni | “Finita la luna di miele” Ma si fida di una “fonte” non credibile | un ex Pd

(Di martedì 19 settembre 2023) Una truffa neanche ben ordita. Il Financial Times ha dedicato un articolo poco lusinghiero al governo scrivendo che “Ladi”. “La legge di bilancio dimetterà alla prova l’instabile relazione con gli investitori”. A firma Amy Kazmin, il quotidiano lancia segnali nefasti sulla prossima manovra del governo. Parlando di investitori “inquieti”, che stanno “osservando attentamente” le mosse dell’esecutivo. Ebbene, poi vai a leggere lo svolgimento dell’articolo e ti accorgi che le fonti di cotanto velenoso articolo provengono tutte dal Pd. Ft, le fonti (inattendibili) anti-sono ex Pd Ha del grottesco constatare su quali fonti “indipendenti” e disinteressate l’autorevole quotidiano fondi un’analisi tanto negativa, ascoltando le tesi degli oppositori. Giornale e Libero ...

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

sottolinea quanto detto dalla presidente von der Leyen: "Decidiamo noi chi entra in Europa, non i trafficanti di esseri umani". Parole che la spingono a chiedersi se "accuseranno anche lei, ...Il cdxil commissario Gentiloni che viene visto come un Pd che serve... Un attacco concentrico. Partito dai vicepremier e di fatto avallato da Giorgia, giusto alla vigilia del ...

"Fa demagogia". Schlein (senza proposte) attacca Meloni sull'immigrazione ilGiornale.it

Migranti, Lepore attacca Meloni: «Questo caos è una scelta politica, il governo ci pugnala alla schiena» corrieredibologna.corriere.it

Il senatore Fd’I: "Se avesse firmato lo stato d’emergenza avrebbe più risorse". E difende il governo: "Vuole ridurre a zero gli arrivi, sta facendo il possibile".Un vero e proprio caso. La lettera dello spagnolo Josep Borrell, Altro rappresentante per gli Affari esteri, al commissario all’Allargamento Olivér Várhelyi, ungherese, sul… Leggi ...