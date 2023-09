Il Crocifisso non può mai essere un obbligo Il commento di Cristiano

(Di martedì 19 settembre 2023) A poche ore dalla partenza di papa Francesco per Marsiglia, la deputata leghista Simona Bordonali, quale prima firmataria, ha depositato con altri del suo partito, una proposta di legge per rendere obbligatoria l’apposizione delin scuole, uffici, carceri e porti. Chi non adempisse l’, per la proposta legge, dovrebbe potermultato fino a mille euro. Prima di tutto è interessante notare la novità dell’inserimento anche dei porti nell’elenco dei luoghi dove imporre la presenza del. Non è difficile osservare che in molti porti italiani i “crocifissi” non scarseggiano, a volte bloccati su strutture galleggianti, impossibilitati a scendere, o trattenuti in vicine tendopoli. E siccome molti porti del sud sono sovrastati dalla famosa Madonna di Porto Sicuro o altre dai nomi simili, viene da ...

Curiosità: Il crocifisso, o crocefisso (ant. crucifisso), è la rappresentazione della figura di Gesù Cristo messo in croce ed è uno dei simboli più diffusi del Cristianesimo, in particolare cattolico, anglicano e ortodosso orientale. Ha significato soteriologico e rappresenta per i cristiani il paradigma ermeneutico (cioè la chiave di lettura) della Bibbia.

Da proposte come il ritorno al maestro unico, alla presenza delin classe, tali idee, secondo il professore,solo sono anacronistiche ma anche dannose. Galiano mette in luce i difetti ...... torniamo al maestro unico! Poi c'è sempre chi ce l'ha fissa col: quello serve, nelle ... se hai bisogno di un voto in condotta per farti rispettare, sei un poliziotto,sei più un ...

