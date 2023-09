Il 5 in condotta non basterà

(Di martedì 19 settembre 2023) Fa bene il governo a varare la stretta. Fa bene a intervenire sul voto ina scuola. Fa bene a decretare che se prendi 5, e sei un casinista convinto, meriti di ripetere l’anno. È giusto anche rimandare a settembre chi incassa appena la magra sufficienza del 6. Ed è sacrosanto garantire solo a chi si dimostra uno studente modello, con un comportamento da 9 o 10, il massimo dei crediti che concorrono a fare la media nel calcolo finale del voto di maturità. Bisogna poi infischiarsene degli studenti che okkuperanno le aule, che perderanno tempo con “settimane flessibili” o “autogestioni”. Vada al diavolo chi è convinto che il merito non conti, che tutti siamo uguali e che la scuola non deve educare ma coccolare i suoi studenti. Bocciare per maladeve tornare ad essere una pratica da applicare con giudizio, ma senza sconti. Però non ...

Cinema

Condotta (Conducta) – film del 2014 diretto da Ernesto Daranas

Geografia

Via della Condotta – via del centro di Firenze.

Diritto

Condotta rilevanza giuridica del comportamento umano

rilevanza giuridica del comportamento umano Condotta antisindacale – nel diritto del lavoro, il comportamento del dirigente atto a limitare l'esercizio della libertà dell'attività sindacale.

Istruzione

Condotta – il comportamento dell'alunno nel contesto scolastico.

Scienza e tecnica

Condotta (o meglio: conduttura) – in idraulica, un modo di trasporto di fluidi a mezzo di tubi.

Sociologia

Condotta – nel generico senso di comportamento

Storia

Condotta militare – il contratto stipulato dai condottieri delle compagnie di ventura nel Medioevo.

– il contratto stipulato dai delle compagnie di ventura nel Medioevo. Condotta forestale marsicana – il consorzio forestale italiano del 1922.

