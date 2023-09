Curiosità: Gli Zero Assoluto sono un gruppo musicale pop italiano formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci.

Gli istituti sono tenuti a manifestare il proprio interesse entro giovedì 21seguendo le indicazioni contenute nell' allegato tecnico . Si tratta di una esperienza importante non solo di ...E oggi, 19, il miracolo si è ripetuto: il sangue era già sciolto nell'ampolla quando l'... I Santi e nell'antropologia 'Ciclicamente i Santi hanno un loro momento di fulgore e poinell'...

Meteo, oggi breve tregua, ma dal 20 settembre tornano piogge e temporali: ecco dove METEO.IT

Il 23-24 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio Orizzonte Scuola

La Reale Mutua si gioca l'accesso alle final four di Supercoppa. Il Derthona vola in Spagna per l'amichevole contro il Baskonia ...Per le regioni del Centro e del Sud arriva l’autunno con calo temperature, forti precipitazioni e vento. Ecco cosa succederà al Nord ...