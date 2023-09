Curiosità: Ignazio Moser (Trento, 14 luglio 1992) è un personaggio televisivo, ex ciclista su strada e pistard italiano.

Uomo da copertina e da reality (all'attivo da concorrente un Grande Fratello Vip e una Isola dei famosi, nel 2017 e nel 2021, entrambi condotti da Ilary Blasi),, a 31 anni, è ormai un volto televisivo riconosciuto. Piaccia o non piaccia. Figlio d'arte, in tutti i sensi, dell'ex campione di ciclismo Francesco, ha provato a seguire le orme ...Saranno i conduttori di Ex On the Beach su Paramount+, prendendo il posto della coppia composta da Cecilia Rodriguez e, che lo conduceva l'anno scorso. Questo offre loro un'opportunità ...

Ignazio Moser, la nuova scommessa come attore e una certezza: Cecilia Rodriguez Tiscali

"Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser siete parassiti sociali": cosa è successo Corriere dello Sport

Figlio d’arte, in tutti i sensi, dell’ex campione di ciclismo Francesco Moser, debutta sul grande schermo nel film InFiniti ...Su Instagram una fan ha commentato uno scatto pubblicato dalla Rodriguez: "Bella, ma dimagrita tantissimo". In risposta a commenti come questo, Belen ha condiviso apertamente le ragioni della perdita ...