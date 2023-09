Ida e Alessandro a Uomini e Donne | lei svela | “Momenti di crisi” | poi un annuncio

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 19 settembre 2023) Nella puntata di oggi di, martedì 19 settembre, Maria De Filippi ha invitato in studio Ida Platano eVicinanza. I due hanno raccontato come stia procedendo la loro relazione dopo ben 10 mesi da quando sono usciti dal programma. Attualmente sono molto innamorati, anche se Ida non ha esitato a fare delle confessioni. Come va tra Ida e? L’fatto aIda Platano eVicinanza sono stati ospiti a. I due hanno detto di essere molto felici, anche se hanno un problema che, spesso, diventa insopportabile, ovvero, la lontananza. Ida hato che soprattutto il suo compagno ogni tanto va in. A quel punto, ...