Iannone FdI | “De Luca convoca i sindaci per fare un comizio contro il governo”

"È una vergogna che nella giornata di ieri il Presidente Deabbia trasformato un incon iper illustrare un bando in unil. Invoca collaborazione istituzionale, finanziamenti e poi trasforma tutto in politica di partito. Siamo alle solite. Dedeve imparare cosa significa rappresentare le Istituzioni e prima ancora il rispetto. Inon vanno discriminati a seconda dell'appartenenza politica. La Regione non è un comitato elettorale della famiglia Dee dei suoi diversamente PD". Lo dichiara il Senatore Antonio, Commissario Regionale di Fratelli d'Italia in Campania.