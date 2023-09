IA Salvini | Non si può dire no pregiudizialmente al futuro

(Di martedì 19 settembre 2023) “Non si puònoalche, certamente va capito e normato. Io ho sperimentato l’intelligenza artificiale in vista dell’appuntamento politico di domenica scorsa chiedendo a CHATGpt di fare un discorso motivazionale e ho inserito il tipo di platea che avrei avuto di fronte, mi sono ascoltato e mi sono spaventato”. “Il risultato? Tecnicamente un discorso puntuale e senza sgrammaticature. Alla fine sono andato a braccio e ho scritto appunti con carta e penna. All’evento abbiamo invitato un ospite francese (Marine Le Pen, ndr) i ragazzi dei social hanno messo un mio video in cui io parlo perfettamente in francese, il labiale è impressionante. Questo mi dice che è una sfida eccezionale”. Così Matteo(nella foto), vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al convegno ...

Curiosità: Matteo Salvini (Milano, 9 marzo 1973) è un politico italiano.

La verità è che Meloni esono più impegnati a soffiarsi gli elettori a destra che a trovare risposte alle urgenze delle persone. In mezzo alle loro liti restano i lampedusani chene ...Roma, 19 set. " "Il tappeto rosso, la salamella, il tripudio dei militanti a Pontida,sono serviti a nulla. Marine Le Pen, l'alleata del cuore di Matteo, persino lei, dice no alla redistribuzione dei migranti di Lampedusa in Francia. Che tragica illusione quella della Lega, ...

Meloni/Salvini. "Io non sono cambiata" - "Lei è cambiata, noi no" (di A. Cangini) L'HuffPost

Matteo Salvini: “Non riusciranno a dividere me e Giorgia” - Video RaiNews

Martedì, 19 settembre 2023 Home > aiTv > Salvini: "Responsabilità delle opere torni ai politici, ripensare legge Bassanini" (Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2023 Io penso che un cambio culturale sia ...Apprezzabile sensibilità “politica” governativa, sebbene non si comprenda ancora come possa tradursi in atti concreti, in assenza di dati.