I “superadulti” da problema a opportunità La silver economy spiegata da Delzio

Leggi su formiche

(Di martedì 19 settembre 2023) Da. Immaginare un modello di sviluppo a partire dai “”, ossia dalla popolazione over 65. In due parole:. È questa la proposta lanciata dall’associazione La Scossa nel corso dell’evento organizzato nella sala della Dire, che ha visto come ospiti, tra gli altri, il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, e l’assessore regionale alle politiche sociali del Lazio, Massimiliano Masselli. Dal ripensamento dei modelli di assistenza agli investimenti sul capitale umano, dalle politiche del lavoro ai servizi dedicati agli utenti senior. A raccontare a Formiche.net le potenzialità di un settore tanto importante quanto ignorato da politica e opinione pubblica è Francesco, presidente del think tank La Scossa e docente Luiss. Presidente, ...