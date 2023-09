(Di martedì 19 settembre 2023) Idiventano un filmlive action: più che un’affermazione, è un’ipotesi decisamente accattivante. O, quantomeno, lo è scorrendo le immagini che un utente di Reddit ha pubblicato, immaginando i personaggi di Matt Groening in una versione che fa sembrare laAddams idilliaca. Facciamo un passo indietro: i fan italiani de Ihanno appena cominciato a gustarsi la 34° stagione, in onda su Italia 1 dal 18 settembre, in differita di qualche mese rispetto al pubblico statunitense di Fox, che ha già rinnovato la serie per altre due stagioni, cioè la 35° e la 36°. Della 35°stagione, che debutterà negli Stati Uniti (su Fox) il prossimo 1°ottobre, è stato rilasciato un trailer che ha evidentemente solleticato l’entusiasmo dei fan, soprattutto in vista della consueta serie di episodi speciali di ...

Curiosità: Questa è la voce collettiva dei personaggi della serie animata I Simpson. I personaggi che hanno una voce a sé stante sono reperibili qui.

...o amazzone italiani di mezza età è impossibile parlare di pony senza pensare a Lorrainee ... Loro non ci pensano ma schiacciando la bottiglietta di plasticaspaventare i pony. Quindi ...E si, penso che con materie come queste anche Bartsarebbe felice di andare a scuola!', ha ... Inoltre in molticriticarla in quanto alcune di queste nozioni o competenze dovrebbero ...

I Simpson potrebbero essere la famiglia più spaventosa di sempre del cinema horror. In carne e ossa GQ Italia

Futurama, Disincanto e Simpson: c'è un legame Libero Tecnologia

Altro che Addams Family! Un utente di Reddit ha immaginato Homer, Marge, i figli e gli altri abitanti di Springfield come assassini sanguinari in carne e ossa. E fanno davvero paura ...Per tutto il fine settimane sul Pubblico Passeggio gli stand del mercato europeo, ormai una tradizione a Piacenza ...