I migliori stemmi copiati delle squadre di Serie D

(Di martedì 19 settembre 2023) Per quanto possa sembrare assurdo, ho iniziato a interessarmi aglidiD nel lontano 2015, quando iniziai a seguire seconda e terza categoria cosentina per il mio vecchio giornale. In quel periodo ho sviluppato un incredibile fetish per glisocietà dilettantistiche liberamente tratti, anzi diciamola tutta,da quellipiù note società del mondo. Mi ha sempre fatto sorridere questa cosa, non saprei nemmeno dire il perché. Negli anni seguenti quella mia piccola fissa che pensavo se ne andasse via con il tempo è rimasta lì dov’era, costringendomi ad appuntarmi glipiù assurdi che vedevo in giro per i campionati minori. Sarebbe rimasto così un hobby segreto ma innocente, se non ...