I Fatti Vostri | errore di Timperi e Anna Falchi replica | “Parti subito male | non hai studiato la mia biografia”

(Di martedì 19 settembre 2023) Buona la prima? La nuova edizione de I– in onda il 18 settembre – ha regalato un simpatico siparietto proprio in apertura. A condurre il programma Tiberio, Flora Canti ed. E proprio il conduttore ex Uno Mattina in Famiglia ha iniziato con tanto di gaffe: “Buongiorno, belli che siete. Mi devo dare un pizzico? No, è tutto vero”. Poi ha rivolto un saluto a tutti i conduttori che si sono alternati alla conduzione del programma in onda su Rai2, presentando infine le co-conduttrici: “Buongiorno ade buongiorno a Flora Canto”. Quindi, la gaffe. Il presentatore, girato verso, ha chiesto: “Come si dice buongiorno in svedese?”.ha quindi ...

Curiosità: I fatti vostri è un programma televisivo di intrattenimento in onda su Rai 2 dal 3 dicembre 1990 in fascia mattutina, prima del TG2 delle 13:00. La trasmissione, ideata da Michele Guardì, con Giovanna Flora e Rory Zamponi, è andata in onda ininterrottamente fino al 30 maggio 2003 e dal 1991 al 1996 ha avuto anche un'edizione aggiuntiva trasmessa in prima serata. Dal 29 settembre 2003 al 30 maggio 2008 ha cambiato titolo in Piazza Grande. Dopo essere stata sostituita nella stagione 2008-2009 dal contenitore Insieme sul Due, dal 22 settembre 2009 è ripresa con il titolo originale.

