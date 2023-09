I criminali cyber sbarcano a Las Vegas

Leggi su panorama

(Di martedì 19 settembre 2023) Alcuni si domandavano come mai i casi si contassero sulla punta delle dita di una mano. Se è vero che ivanno dove ci sono i soldi, allora perché il mondo dei casinò di Lasnon era sistematicamente e pesantemente colpito? I maligni sussurrano come in realtà lo fosse da un pezzo, ma le vittime si fossero tolte di impaccio pagando. Assolutamente uno scenario da non escludere, anzi sembra essere confermato dagli avvenimenti di questo settembre. Lo si evince dalla documentazione presentata dalla Caesars Entertainment, il secondo operatore per importanza di Las, alla Securities and Exchange Commission. Nella comunicazione si spiegava che un attacco cibernetico, pur senza causare alcun disservizio, aveva portato all’esfiltrazione dei dati di un certo numero di clienti dei suoi alberghi e casinò, in particolare degli ...