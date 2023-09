Hyundai svela le sue Art Cars per sostenere la candidatura di Busan per il World Expo 2030

(Di martedì 19 settembre 2023)Motor Group ha annunciato oggi una mostra e una sfilata di 20 Arta New York perladella città sudcoreana dia ospitare il.Tra le Artdel Gruppo i modelli completamenti elettrici IONIQ 5 e IONIQ 6 die la berlina...

Curiosità: La Hyundai Kona è un crossover di segmento B prodotto dalla casa automobilistica sudcoreana Hyundai Motor Company a partire dal 2017.

Con Nuova KONA,conferma ancora una volta il suo impegno per la mobilità sostenibile e mostra uno studio di design guidato dalla tecnologia, rispondendo alle diverse esigenze di mobilità dei ...presenta in anteprima la quinta generazione di Santa Fe . Il frontale dà un senso di imponenza grazie al cofano alto, le luci disegnano il profilo di una H e i passaruota si presentano con ...

KONA by Hyundai Hyundai svela il nome del nuovo SUV compatto ... Inforicambi

Hyundai Vela Cuneo svela il design di Nuova KONA TargatoCn.it

Hyundai ha annunciato l'arrivo in Italia della nuova Hyundai Kona Electric completamente elettrica. Scopriamo tutti i dettagli!Sabato 16 e domenica 17 settembre: audace, dinamico e sviluppato per la mobilità ibrida e non solo. Uno stile unico declinato su un’ampia gamma di motorizzazioni ...