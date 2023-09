Honda - Una C-Suv da primato al Fleet&Business Day

Curiosità: La Honda Motor Co., Ltd. ( Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha) è un'azienda giapponese multinazionale che produce principalmente automobili e motocicli, nota anche per le ricerche effettuate nel campo della robotica.

La full hybrid giapponese potrà essere guidata dai fleet manager iscritti al Fleet&Business Day di giovedì 21 settembre: laè infatti fra i partner della manifestazione organizzata dalla nostra ...È dello stesso parere Lucio Cecchinello , Team Principal LCR: 'Sono orgoglioso di poter ... Conclude conpromessa: ' Faremo del nostro meglio per lottare per le posizioni a cui aspiriamo '. ...

Honda Motocompacto: l’incredibile scooter elettrico che può diventare una valigia. Foto e prezzo Corriere della Sera

Honda Motocompacto: torna in versione elettrica un mito Anni 80 La Gazzetta dello Sport

Per la CFR 1100 Africa Twin del 2024, Honda potrebbe avere in serbo diverse sorprese a partire da più coppia e una versione dotata di ruota anteriore da 19 pollici ...L’azienda giapponese lancia uno scooter elettrico che può essere piegato e trasportato come una valigia. Velocità massima di 24 km/h e autonomia di 19 km, viene proposto come soluzione di mobilità del ...