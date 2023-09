Hockey ghiaccio | ICE League 2023-2024 | Bolzano | batosta severa a Villach

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Il martedì sera della stagione regolare dell’ICEregala purtroppo una brutta sconfitta al, che era impegnato in trasferta sulla pista dell’EC iDM Wärmepumpen VSV. A Vilach finisce 4-1 per i padroni di casa che si dimostrano caldissimi sin dalla prima parte del match, quando infilano il gol del vantaggio con Rebernig. Nella seconda frazione, la musica non cambia: si segnano tutte le reti del match. Rebernig fa doppietta, Lanzinger cala il tris, poi è Halmo a dare una speranza alle “Foxes”, ma Luciani richiude i conti per il 4-1 conclusivo. Nel terzo e ultimo periodo, infine, non succede più nulla di rilevante. Il match va in archivio. L’ICEtorna venerdì prossimo. Di seguito il tabellino del match fra EC iDM Wärmepumpen VSV e ...