Highlights e gol Barcellona-Anversa 5-0 | Champions League 2023 2024 VIDEO

(Di martedì 19 settembre 2023) Glie gol di5-0, match di. Nei trenta minuti iniziali la squadra blaugrana è avanti di tre gol: apre Joao Felix all’11’, poi Lewandowski al 19? e l’autogol di Bataille. Nel secondo tempo c’è spazio per la rete di Gavi e il pokerissimo finale di Joao Felix, che si gode la doppietta in blaugrana. SportFace.

Curiosità: Alfredo Donnarumma (Torre Annunziata, 30 novembre 1990) è un calciatore italiano, attaccante del Catanzaro in prestito dalla Ternana.

...e le azioni salienti di Lucchese - Gubbio, match del girone B di Serie C 2023/2024. Solo un pareggio a reti inviolate per le due squadre che hanno faticato a creare occasioni pulite daIl peggiore per la squadra di Pioli è Leao, che sbaglia diversisottoporta. Bene Tomori e Florenzi, entrato nella ripresa. Di seguito i voti dei rossoneri a cura di Fabio Caressa GLI-...

Salernitana-Torino 0-3: video, gol e highlights Sky Sport

Highlights e Gol Juve Empoli Primavera 2-3: le immagini del match Juventus News 24

Lazio - Atletico Madrid: pazzo finale all'Olimpico, Ivan Provedel trova il pari nel finale e infiamma lo stadio.Feyenoord - Celtic: parte bene la squadra di Rotterdam trovando il successo contro il Celtic per due reti a zero.