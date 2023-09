Guterres | la fame è una violazione dei diritti umani

(Di martedì 19 settembre 2023) Il Segretario generale della Nazioni Unite Antonioha affermato che laè unadeiha poi detto che i progressi su molti obiettivi di sviluppo sostenibile sono fermi o addirittura stanno regredendo. Tuttavia, nonostante i numeri sconfortanti, rimane ottimista riguardi le prospettive di progresso all’Assemblea generale di New York.

Di seguito il discorso integrale di: "La pace è il compito più fondamentale che abbiamo. E ... Sfide come la povertà, la, le discriminazioni e le disuguaglianze. Sfide come quelle poste ...L'invito diè quello di agire contro lae ha sottolineato che la transizione verso le energie rinnovabili non sta avvenendo abbastanza velocemente. Ritardi anche sul fronte della ...

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta una dichiarazione ... Nazioni Unite

La pandemia di Covid-19 e l'invasione russa che ha scatenato la guerra in Ucraina, con le inevitabili ricadute sull'economia globale, hanno ...Lanciati nel 2015, ma disattesi quasi del tutto. L'Assemblea generale dell'Onu, al via a Ny, prova l'estremo rilancio del piano: povertà estrema, fame, crisi ...