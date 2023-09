GUIDA TV 19 SETTEMBRE 2023 | MORGANE | LAZIO-ATLETICO MADRID | È SEMPRE CARTA BIANCA | DI MARTEDÌ

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 19 settembre 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! 21:3023:35 Morgan: Detective Geniale 3 newPorta a Porta Serie TvTalk Show 21::30 The Equalizer 2Pour Parler FilmShow 21:2000:00 FilorossoTg3 Linea Notte Talk ShowRubrica 21:2501:00 ÈDalla Parte degli Animali Talk ShowRubrica 20:5022:50Champions League Live CalcioTalk Show 21::50 GreenlandContagion FilmFilm 21:1501:00 DinewTgLa7 Talk ShowNotiziario 21:3500:00 Pechino Express: La Via delle Indie 1°TvPechino Express: La Via delle Indie ...