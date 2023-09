Guerra Ucraina | 18 mld di profitti aziende occidentali rimaste in Russia nel 2022 | tra le varie Philip Morris | Pepsi | Mars

(Di martedì 19 settembre 2023) Miliardi di dollari didelleche operano in, ben 18 nel. Si tratta di società rinomate che hanno fatto utili importanti, decidendo di non chiudere nonostante lo scoppio dellain, a differenza di tante altre. A discapito di ciò, ci sono però le

Curiosità: Il conflitto russo-ucraino è uno scontro politico, diplomatico e militare iniziato de facto dal febbraio del 2014 e che dal febbraio 2022 vede fronteggiarsi le truppe regolari dei due paesi dell’Europa orientale.

Piano migranti, Meloni all'Onu: Italia non sarà il campo profughi d'Europa Più tardi, in un'intervista concessa alla Cnn, Zelensky ha ribadito che 'Putin non può vincere la' e che 'l'...... veniamo da anni difficili, prima la crisi pandemica, poi lain, la crisi energetica, quindi riteniamo urgente intervenire a sostegno del potere acquisto famiglie - ha detto la ...

Guerra in Ucraina, abbattuti 17 droni russi di fabbricazione iraniana TGCOM

24 droni russi sull'Ucraina. Kiev: “17 abbattuti”. Zelensky insiste: “Abbiamo bisogno degli F16” - Putin conferma la visita in Cina in ottobre su invito di Xi - Putin conferma la visita in Cina in ottobre su invito di Xi RaiNews

L’intervista di Fanpage.it ad Aldo Ferrari, responsabile delle ricerche ISPI sulla Russia e professore all’Università Ca’ Foscari ...L'Ucraina sta organizzando un vertice di pace con tutti i leader mondiali "che non tollerano l'aggressione" della Russia, che "sta spingendo il mondo verso la guerra finale". (ANSA) ...