Grossi Aiea | ' situaizione a Zaporizhzhia migliora ma delicata'

Curiosità: Rafael Mariano Grossi (Buenos Aires, 29 gennaio 1961) è un funzionario e diplomatico argentino, direttore generale della Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dal 3 dicembre 2019. In precedenza è stato vicedirettore generale dell'AIEA dal gennaio 2010 al giugno 2013, nonché anche ambasciatore argentino in Austria dal giugno 2013 al 2019. Sempre in riferimento alla sfera dell'energia atomica, nel 2016 è stato presidente del Gruppo dei fornitori nucleari.

Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell'AIEA, ha detto che la situazione nell'impianto nucleare ucraino è ancora estremamente delicata. Incontrerà le delegazioni ucraina e russa a margine dell' ..."Finora abbiamo notato un certo miglioramento, ma la situazione continua ad essere estremamente delicata a Zaporizhzhia": lo ha detto a Ria Novosti il direttore generale dell'Agenzia internazionale pe ...