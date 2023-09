Greta | la trama del film

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 19 settembre 2023), ildel 2018 con unathriller ricca di suspense: protagonista è una giovane donna dolce e ingenua che cerca di cavarsela da sola a New York, Frances (Chloë Grace Moretz) non ci pensa due volte a restituire al legittimo proprietario la borsetta che trova in metropolitana. Quella proprietaria è(Isabelle Huppert), un’eccentrica insegnante di pianoforte francese con un amore per la musica classica e una dolorosa solitudine. Avendo da poco perso la madre, Frances si avvicina rapidamente a, rimasta vedova. Le due diventano subito amiche, ma il fascino materno diinizia a dissolversi e a diventare sempre più inquietante quando Frances scopre che nulla nella vita diè come sembra in questo thriller ricco di suspense. La ...