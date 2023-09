Greenland film stasera in tv 19 settembre | cast | trama | streaming

(Di martedì 19 settembre 2023)è ilin tv mercoledì 192023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Ric Roman Waugh. Ilè composto da Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, David Denman, Brandon Quinn, Hayes Mercure, Andrew Bachelor, Gary Weeks, Joshua Mikel, Claire Bronson.in tv:La minaccia di una cometa distruttrice, infatti, si abbatte contro l’umanità e John (Gerard ...

Curiosità: Greenland è un film del 2020 diretto da Ric Roman Waugh.

Protagonista del reboot inoltre, è la medesima famiglia che abbiamo conosciuto in, alle prese con una nuova e movimentata avventura ilè una produzione USA/Gran Bretagna il debutto ...A seguire anticipazioni e la guida deidi stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 16 settembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv . Advertisement

Greenland: tutte le curiosità sul disaster movie con venature thriller SuperGuidaTV

Tv: su Italia 1 arriva il disaster-movie "Greenland" PPN - Prima Pagina News

Vi diciamo trama, cast e tutte le principali curiosità di Greenland, film del 2020 a metà strada tra thriller e disaster movie ...Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 19 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di ...