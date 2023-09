Greenland | dove è stato girato? Come finisce? Esiste un sequel?

(Di martedì 19 settembre 2023) “” è un dramma con elementi d’azione, un film prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2020 con una durata di un’ora e 20 minuti. La pellicola è diretta da Ric Roman Waugh.hannoil film Prima di analizzare la trama ricordiamo che le riprese della pellicolasono iniziate il 24 giugno e si sono concluse il 16 agosto. Alcune scene sono state girate ad Atlanta. Altre invece si sono svolte in Islanda, in particolare a Reykjavík e nelle zone circostanti dell’Höfuðborgarsvæðið. La trama diJohn Garrity è un ingegnere edile che vive con sua moglie Allison e suo figlio Nathan, che soffre di diabete. Un giorno, John riceve una chiamata dal governo degli Stati Uniti, che lo informa che lui, Allison e Nathan sono stati scelti per raggiungere un aeroporto militare e ...

Curiosità: Greenland è un film del 2020 diretto da Ric Roman Waugh.

è stato raggiunto un valore del genere così da capire come evitare uno dei luoghi più ... Il luogo era quello del Deserto della Morte, nei pressi diRanch e a favorire questo caldo ...è stato raggiunto un valore del genere così da capire come evitare uno dei luoghi più ... Il luogo era quello del Deserto della Morte, nei pressi diRanch e a favorire questo caldo ...

Greenland: tutto quello che c’è da sapere sul film TPI

Greenland: stasera su Italia 1 il film catastrofico con Gerard Butler e una cometa distruttrice La Gazzetta dello Sport

Allison e Nathan escono dal supermercato poco prima che dei banditi irrompano a far razzie, poco dopo chiede il passaggio a una coppia, Ralph e Judy, per raggiungere Lexington, nel Kentucky, dove ...La trama di Greenland, film del 2020, segue John Garrity e la sua famiglia ... John, Allison e Nathan si dirigono verso la base aerea di Robins, dove vengono evacuati per mettersi in salvo. Con una ...