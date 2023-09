Greenland | come finisce il film?

(Di martedì 19 settembre 2023) Ilquando, nove mesi dopo, i bunker tentano di mettersi in contatto radio con altri potenziali sopravvissuti mentre vengono mostrate varie città in totale rovina, tra cui Sydney, Chicago, Parigi e Città del Messico. I Garrity e gli altri occupanti escono dal rifugio in un paesaggio radicalmente cambiato e la Groenlandia si mette in contatto con altre stazioni in tutto il mondo. Tutti si sentono sollevati e riferiscono che l’atmosfera si sta finalmente schiarendo, dando ai sopravvissuti la possibilità di ricostruire. Quando il mondo si rende conto che il più grande asteroide della storia sta per colpire la Terra e annientare ogni traccia di vita, i governi di tutto il mondo organizzano una lotteria in cui i fortunati potranno sopravvivere in rifugi segreti. Questa decisione scatena il caos mondiale. Molti dovranno ...

Curiosità: Greenland è un film del 2020 diretto da Ric Roman Waugh.

Operazione Kandahar DopoRic Roman Waugh torna a lavorare con Gerard Butler e lo mette al ... dopo progetti recentiPlane , sembrava essersi allontanato. Butler interpreta infatti un ......presso il Physics of the Cosmos Program Office del Nasa Goddard Space Flight Center anel ... e spesso viene invocatoil 'serbatoio' della formazione stellare. Sfortunatamente, l'idrogeno ...

Greenland: stasera su Italia 1 il film catastrofico con Gerard Butler e una cometa distruttrice La Gazzetta dello Sport

Programmi TV di stasera, martedì 19 settembre 2023. Su Italia 1 il film ‘Greenland’ DavideMaggio.it

Sport, cinema, serie tv, attualità e molto altro: questa la programmazione di stasera, martedì 19 settembre, in tv. Dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8, tutti i ...The newly built 352-foot-long pleasure ship chartered by Boston-based Vantage Deluxe World Travel was carrying 53 passengers on the East Coast cruise. While during their stay in Charleston, they were ...