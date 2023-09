Grande Fratello | tutti contro Grecia | interviene Cesara e li asfalta

Leggi su tvzap

(Di martedì 19 settembre 2023) NEWS TV. La terza puntata del2023 è stata segnata da un acceso confronto tra i coinquilini e l’opinionistaBuonamici, che ha preso una posizione decisa in difesa diColmenares. Ecco cosa è successo, le reazioni scaturite e il ruolo diBuonamici nel reality show. Leggi anche: Choc al Gf, il concorrente viene ripreso con il coltello in mano e scoppia il panico Leggi anche: “GF Vip 8”, la scoperta choc sul concorrente a poche ore dall’inizio Il confronto sul comportamento diDurante la trasmissione, è andata in onda una clip che ha mostrato le prime liti nella Casa del, conColmenares al centro dell’attenzione. Alcuni coinquilini, tra cui Letizia, Anita e ...