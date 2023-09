Grande Fratello | il pensiero di tre gieffini su Arnold | il confronto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 19 settembre 2023), tresi confrontano sulla Nomination in massa che ha ricevutoCardaropoli: ilin Casa, ieri sera è andata in onda la terza puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Quattrosono al televoto e nella prossima puntata si sfideranno con Grecia che è già a rischio eliminazione. Quale sarà il primo concorrente ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia? Leggi anche –> Belen Rodriguez registrerà la prima ospitata televisiva in Rai? Emergono dettagli dall’indiscrezione Iltra tre… Valentina, Claudio e Beatrice nel salotto di Casa si confrontano sulla Nomination in massa che ha ricevuto il concorrente ...