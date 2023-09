Grande Fratello | ecco chi potrebbe essere il primo concorrente eliminato

(Di martedì 19 settembre 2023) Ieri sera Alfonso Signorini ha aperto il televoto nella casa del: chi sarà il? A otto giorni dalla partenza ufficiale, ilè ufficialmente entrato nel vivo. Il reality condotto da Alfonso Signorini, giovedì farà ritorno sul piccolo schermo con una nuova puntata, anticipata per evitare il confronto diretto con la prima puntata di Tale e Quale Show. Ieri sera il conduttore ha aperto un televoto importante, che porterà ilmeno votato a sfidare Grecia Colmenares in quello che a sua volta sarà lo scontro definitivo che porterà aldi questa edizione, lunedì prossimo. LEGGI ANCHE: Antonella Fiordelisi, il commento da brividi sul ...

Curiosità: Il Grande Fratello (anche abbreviato in GF) è un reality show italiano in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2000, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality condividono la propria vita quotidiana all'interno di una casa, ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere e generalmente sono persone sconosciute, mentre dal 2023 sono sia persone sconosciute sia VIP.

È ormai trascorsa una settimana dall'esordio del nuovo: lunedì 18 settembre è andata in onda la terza puntata serale del reality nella sua inedita versione "anti - trash" voluta da Piersilvio Berlusconi , e per i vertici Mediaset è già ...Uomo da copertina e da reality (all'attivo da concorrente unVip e una Isola dei famosi, nel 2017 e nel 2021, entrambi condotti da Ilary Blasi), Ignazio Moser, a 31 anni, è ormai un volto televisivo riconosciuto. Piaccia o non piaccia. Figlio d'...

Una delle protagoniste di questo Grande Fratello è di certo Letizia Petris. La fotografa infatti fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del web per via della sua forte storia, che senza dubbio ...Dopo il flop di ascolti registrato nelle ultime due puntate, il Grande Fratello punta su un cambio di programmazione: la puntata del venerdì passa al giovedì.