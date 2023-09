Grande Fratello corre ai ripari e non sfiderà Tale e Quale Show | ecco quando andranno in onda le prossime puntate

(Di martedì 19 settembre 2023) Dopo i buoni ascolti della prima puntata, probabilmente dovuti anche alla curiosità da parte del pubblico di conoscere i Nip della Casa di Cinecittà, questa nuova edizione delsta facendo fatica a ingranare. Il crollo di venerdì scorso ha portato la produzione del realitycondotto da Alfonso Signorini are ai, evitando lo scontro diretto con uno dei programmi di punta di Rai Uno, ovvero. Come annunciato ieri sera dal giornalista, la quarta puntata delandrà ingiovedì 21 settembre e non più venerdì 22, giorno in cui inizierà la nuova edizione dellodi Carlo Conti, che – ironia della sorte – vedrà nel cast ...

Curiosità: Il Grande Fratello (anche abbreviato in GF) è un reality show italiano in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2000, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality condividono la propria vita quotidiana all'interno di una casa, ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere e generalmente sono persone sconosciute, mentre dal 2023 sono sia persone sconosciute sia VIP.

Nella puntata di ieri del Grande Fratello è andato in onda il primo scontro in diretta tra due concorrenti. Stiamo parlando dell'attrice Beatrice Luzzi e della chef cinese Rosy Chin, che si sono rese protagoniste di un duro scontro. Il Grande Fratello battuto dalla replica de Il Giovane Montalbano. La fiction di Rai 1 conquista 3.2 milioni di utenti e registra il 19.6% di share. Il GF inchiodato invece al 18% con 2.2 milioni di utenti.

Gli ascolti del Grande Fratello sono in leggera risalita rispetto a quelli della puntata del venerdì, ma comunque non abbastanza per reggere la concorrenza.