Grande Fratello | Beatrice Luzzi lapidaria su Rosy Chin dopo la diretta | “Egocentrica | ogni volta che parla con qualcuno ho notato che…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 settembre 2023) È andata in onda ieri sera la terza puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici unica opinionista e Rebecca Staffelli in postazione social. Una puntata che ha regalato – per la gioia di chi si è lamentato delle nuove linee editoriali rendendo il programma fiacco e scevro del lato “buono” del trash – il primo catfight all’interno della Casa di Cinecittà. Protagoniste del dissing che ha reso un po’ più vivace il ménage al. Il faccia a faccia di ieri sera ha fatto notare l’assoluta mancanza di affinità fra l’attrice e la chef. Alfonso ha mostrato una clip in cui lamale della sua coinquilina: La sua missione è ...