Grande Fratello | Angelica rompe il silenzio e svela tutta la verità

Leggi su 361magazine

(Di martedì 19 settembre 2023)si racconta elasul rapporto con la sua famiglia: ecco le dichiarazioni in diretta, Angelina è una delle nuove concorrenti dell’ottava edizione. Il reality show di Canale 5 sta portando in prima serata numerose ed inedite storie, tra VIP e NIP: L’ottava edizione andrà in onda ogni lunedì e giovedì, nel corso della terza puntata Alfonso Signorini ha confermato i due appuntamenti settimanali. Da diverse settimane, dal momento in cui Angelina con una clip di presentazione ha fatto il suo ingresso in Casa si è parlato molto spesso del suo legame con la sua famiglia. Leggi anche –>Prende il via la nuova stagione di Casa Chi: i dettagli Le dichiarazioni della ...