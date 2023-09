Governatori rossi contro i migranti | barricata della sinistra sui cpr

Leggi su iltempo

(Di martedì 19 settembre 2023) L'idea del governo, di istituire in ogni regione dei centri di permanenza per i rimpatri, non piace aida nord a sud. O almeno, non a tutti. La proposta decisa nel corso dell'ultimo Consiglio dei ministri, che ha fatto seguito ad una delle settimane più difficili degli ultimi anni sul fronte degli sbarchi, con oltre 7mila persone arrivate a Lampedusa, prevede anche che gli irregolari sul territorio italiano, non richiedenti asilo, possano essere trattenuti nei cpr fino a 18 mesi. A sostenere la linea del governo è il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che spiega: «Il cpr funziona molto bene perché garantisce i rimpatri e soprattutto perché garantisce la sicurezza dei cittadini dove è insediato l'impianto. È un impiantollato, dove chi è all'interno non può uscire e quindi non è impattante per il territorio. E ...