GOOGLE CHROME E GMAIL | ATTIVA SUBITO LA FUNZIONE DI NAVIGAZIONE SICURA

Leggi su analisideirischinformatici

(Di martedì 19 settembre 2023) La funzionalitàavanzata del tuo account può fornirti una maggiore protezione contro phishing e malware in. Come funzionaavanzata per il tuo account La funzionalitàavanzata per il tuo account opera automaticamente in background per garantire protezione proe più rapida da estensioni, siti web e download pericolosi. Se scegli direavanzata per il tuo account, questa funzionalità ti protegge quando esegui l’accesso e aumenta la tua sicurezza in. Per proteggere meglio il tuo account ...