Google Bard vs ChatGPT | qual è la migliore AI?

(Di martedì 19 settembre 2023) Oramai famosissimoha conquistato tutti per i contenuti generati dall’intelligenza artificiale esubito ha risposto con, allora Anche sepossono svolgere compiti simili, ci sono delle differenze tra i due. GPT è l’acronimo di Generative Pre-trained Transformer (trasformatore generativo preaddestrato), che trova modelli all’interno di sequenze di dati. Attualmenteutilizza il modello linguistico GPT-3.5, addestrato a partire da testo creato dall’uomo su Internet. La versione a pagamento,Plus, utilizza ora il modello GPT-4 aggiornato.utilizza il modello linguistico dell’intelligenza artificiale per formulare le risposte alle domande degli utenti. I contenuti generati dall’intelligenza ...

Curiosità: Google Bard è un chatbot basato sull'intelligenza artificiale generativa e sull'apprendimento automatico sviluppato da Google e creato sul modello LaMDA.

"Con le estensioni - spiegano i tecnici dipuò trovare e mostrare informazioni rilevanti dalle app che usiamo ogni giorno, da Gmail a Docs, Drive, Mappe, YouTube e molto altro. Anche ..., l'IA generativa di Big G, ora dialoga con i vostri servizi e le app, proponendo un'esperienza personalizzata in oltre 40 lingue. Il panorama dell' intelligenza artificiale si ...

Google Bard, arriva il turbo WIRED Italia

Oltre la ricerca, Google porta Bard al livello successivo Il Sole 24 ORE

Google Bard può rispondere in modo più personalizzato se l'utente permette l'accesso a Gmail, Drive e Documenti per leggere i contenuti. A distanza di circa due mesi dall’ultimo aggiornamento, ...Con l'obiettivo di ampliare le possibilità del suo chatbot, Google ha annunciato una serie di novità per Bard. L'intelligenza artificiale del gruppo presto potrà cercare informazioni nelle app dell'ec ...