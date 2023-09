Golf | al via la Solheim Cup 2023 In Andalusia il Team Europe cerca uno storico tris

(Di martedì 19 settembre 2023) Venerdì 22 settembre prenderà il via la 18a edizione dellaCup, sentitissima competizione in cui le miglioriiste degli Stati Uniti si sfidano le una squadra composta dalla migliori giocatrici del vecchio continente in tre giorni il cui format ricalca quasi perfettamente quello reso ormai un classico dalla Ryder Cup. L’edizione di quest’anno si terrà in Spagna e più precisamente insul percorso del Finca Cortesin. Ilo sarà guidato per la prima volta dalla capitana Suzann Pettersen, una che ha scritto capitoli importantissimi dellaCup nelle sue nove partecipazioni, compreso l’indimenticabile putt per la vittoria nel 2019. Col suoandrà a caccia di unoterzo successo consecutivo, obiettivo raggiunto ...

Curiosità: Il golf è uno sport di precisione che si pratica in un campo aperto ossia prato appositamente attrezzato, per mezzo di una palla e una serie di ferri e legni. Sebbene da alcuni sia ritenuto uno sport di origine olandese, il paese in cui godette per primo di enorme popolarità e grande tradizione fu la Scozia, dov'è sport nazionale.

